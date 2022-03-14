ماسك يتحدى بوتين منازلته "رجلا لرجل" والرهان على أوكرانيا

تحدى إيلون ماسك، الملياردير الأميركي الذي يعد أغنى رجل في العالم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، منازلته في قتال "رجلا لرجل" على ان يكون "الرهان على أوكرانيا".

وكتب ماسك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر "أنا هنا لأتحدى فلاديمير بوتين في قتال رجل لرجل".

وكتب مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية ومالك معظم أسهمها، اسم الرئيس الروسي باللغة الروسية فيما بقية التغريدة بالإنكليزية.

واضاف ان "الرهان على أوكرانيا"، التي كتبها باللغة الأوكرانية، في إشارة إلى أن فوزه يعني انسحاب الجيش الروسي من الجمهورية السوفييتية السابقة التي اجتاحها قبل نحو عشرين يوما.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

وبعد نحو ساعة، كتب ماسك تغريدة أخرى بالروسية، وجه فيها سؤالا لحساب الرئاسة الروسية، قائلا: "هل توافق على منازلتي؟".

وكان ماسك استجاب لدعوة أوكرانيا، ووفر للبلاد خدمة الإنترنت فائق السرعة "ستارلينك" مجانا، مساهمة منه في تسهيل التواصل حال انقطاع شبكات الإنترنت والكهرباء.