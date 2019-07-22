ابلغت ترامب ان داعش قتل اسرتها.. فسألها: اين هم حاليا ؟

وقفت الفتاة الايزيدية نادية مراد امام الرئيس الاميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي ضمن وفد من المضطهدين دينا حيث وصل حد اصغائه لمعاناتهم الى البحث في ادق التفاصيل لدرجة ان اسئلته اثارت نوعا من الاستغراب

ابلغت نادية مراد الرئيس الاميركي انها تعرضت للاغتصاب وبيعت كعبدة جنسية من قِبل تنظيم داعش الارهابي وواجهت الضرب والتعذيب قبل أن تنجح في الهروب. وختمت بالقول "لم نكن نجد مكانا آمنا للحياة، لقد قتلوا أمي وإخوتي الستة، وأبقوا على حياتي".

فقاطعها ترامب قائلا: "أين أمك واخوتك الآن؟"

فذهلت مراد وهي تجيب: "لقد ماتوا! قُتلوا! وهم مدفونون في مقابر جماعية في سينجار.

استطرد الرئيس الاميركي ليدخل في الجو بشكل اكثر صدقا ليقول: "أعلم المنطقة التي تتحدثين عنها جيدا، نعم إنها صعبة للغاية".

وخلال اللقاء، أربك ترامب نادية مراد العراقية الإيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل، عندما سألها مستغربا: "فزت بجائزة نوبل، هذا لا يصدق، لماذا منحوك إياها؟"

وكان ترامب استقبل لمدة 30 دقيقة 27 شخصا من الناجين من الاضطهاد الديني من 17 دولة ومسيحيون من ميانمار وفيتنام وكوريا الشمالية وإيران وتركيا وكوبا واريتريا ونيجيريا والسودان، ومسلمون من أفغانستان والسودان وباكستان وفيتنام.