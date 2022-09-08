ابنة مؤسسة شركة آبل تنتقد ايفون 14

سخرت ابنة مؤسسة شركة آبل الراحل ستيف جوبز النسخة الجديدة من هاتف آيفون يعد ساعات من طرح نسخة ايفون 14 والتي أعلن عنها، الأربعاء ولاقى منشورها تاييدا كبيرا من عشاق الايفون على الرغم من الحملة الواسعة من الشركة لنشر منتوجها الجديد

ووقالت إيف جوبز على حسابها في إنستغرام ، إنها مشابهة للنسخة السابقة ونشرت صورة لرجل في منتصف العمر يرتدي قميصا مقلما ويحمل واحدا آخر جديدا مشابها له تماما. وعلقت على الصورة قائلة "عندما أقوم بالتحديث من آيفون 13 إلى آيفون 14".

واتفق كثيرون مع إيف من خلال التعليقات حيث أشاروا إلى أن هاتف آيفون 13 لا يختلف كثيرا عن النسخة الجديدة، وخاصة ما يتعلق بحجم الشاشة والذاكرة والتحديث والكاميرا ووحدة المعالجة المركزية.

Eve Jobs, the daughter of Steve Jobs and Laurene Powell Jobs, reacts to today’s iPhone announcement on her Instagram. pic.twitter.com/bfn2VtbpsA — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 7, 2022

ميزات في ايفون14

وقالت الشركة إن الهواتف الجديدة ستصم كاميرات محسنة وأجهزة استشعار أكثر دقة وخاصية جديدة للكشف عن الأعطال.

واشارت الى ان ايفون 14 iPhone 14 Pro سيتمتع بقوة أداء شريحة A16 بايونك، أسرع شريحة في هاتف ذكي

فيه كاميرا رئيسية بدقة 48MP في جهاز iPhone على الإطلاق تتميز بمستشعر رباعي البكسلات

محرك Photonic Engine، وهو معالج للصور معزز يعمل على تحسين الصور في الإضاءة الخافتة بشكل جذري.

ميزات طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية وميزة اكتشاف الاصطدام.

ودشنت شركة آبل، الأربعاء، أحدث سلسلة من هواتف آيفون التي قالت إنها مزودة بكاميرا محسنة ويمكنها إرسال رسائل عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ.

ويبدأ سعر الهاتف من 799 دولارا لآيفون 14 ومن 899 دولارا لآيفون 14 بلس ومن 999 دولارا لآيفون 14 برو ومن 1099 دولارا لآيفون 14 برو ماكس.



وسيتمكن العملاء في أستراليا، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، واليابان، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وإسبانيا، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأكثر من 30 دولة ومنطقة أخرى من طلب iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max مسبقاً ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر، على أن يبدأ توفر الأجهزة ابتداءً من الجمعة 16 سبتمبر، وسيتوفر iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max في ماليزيا، وتركيا وفي 20 بلد ومنطقة أخرى ابتداءً من يوم الجمعة 23 سبتمبر.

وستتوفر ميزة طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية ابتداءً من الولايات المتحدة و كندا في نوفمبر، وسيحصل العملاء على الخدمة مجاناً لمدة عامين عند تفعيل iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max.