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اثار ودمار خلفه زلزال في باكستان

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2019 - 05:07
اثار ودمار خلفه زلزال في باكستان

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