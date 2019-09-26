منشور 26 أيلول / سبتمبر 2019 - 05:07 © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند افتتاح موسم جني ثمار البلح في غزة اثار ودمار خلفه زلزال في باكستان لأول مرة.. "ليلة الطعام الإماراتي" في الفضاء برعاية الرائد هزاع المنصوري هل تسقط صفقة القرن بسقوط نتنياهو؟ سيناتور جمهوري: تفاصيل شكوى محادثة ترامب ورئيس أوكرانيا "مقلقة" هازال كايا تكتسب الكثير من الوزن الزائد في أشهر حملها الأخيرة.. صورة! ديما بشار نجمة طيور الجنة تُثير الجدل حول زواجها بسبب صورتها مع طفلة! خدود حمراء وإحراج أمام الكاميرات..شاهدوا ماذا حدث مع حلا الترك في أحدث لقاءاتها! (فيديو) حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 17 أيلول/سبتمبر 2019 صورة ناهد السباعي برفقة صديقتها تثير الجدل والجمهور يعلّق: "ملابس رديئة جدًا"!