اجتماع خليجي اميركي في الرياض لبحث الناتو العربي

الاجتماع "يعد خطوة مهمة ضمن خطوات إطلاق هذا التحالف

كشفت مصادر رسمية سعودية عن اجتماع عربي أمريكي شاركت فيه قطر، في إطار التحضير لإطلاق "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الاجتماع كان في إطار التحضير لإطلاق التحالف المعروف إعلاميا باسم "الناتو العربي"، مؤكدا أن الاجتماع عقد "بمشاركة رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية".

وأوضحت أن الاجتماع "يعد خطوة مهمة ضمن خطوات إطلاق هذا التحالف، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وكان وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن، صرح بأن مشروع الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل تحالف شرق أوسطي، محكوم بالفشل في حال لم تحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج العربي.

وأضاف عبد الرحمن: "تبذل الولايات المتحدة جهودا لإنشاء هذا التحالف، وموقفنا كالتالي: قبل التحدث عن تحالف، نحتاج لحل لمشكلة رئيسية، لا يمكننا الحديث عن ائتلاف يضم دولا في حالة حرب مع بعضها البعض"، مشيرا إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، التي قاطعت قطر.

اهداف الناتو العربي

وفي وقت سابق كشفت مجلة "The National" الإماراتية عن مساعي تبذلها الخارجية الأمريكية في الخليج بهدف وضع أسس لقمة تستضيفها أمريكا في يناير 2019 لإطلاق ما يسمى بـ"الناتو العربي".

وحسب المجلة، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي ،تيم ليندركينغ، فأنه إضافة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان) ستكون كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن أعضاء في هذا التحالف.

وأوضح نائب الوزير أن هذا التحالف "أتى من قمة الرياض عام 2017 حيث اتفق الجميع حينها على أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستجتمع على أساس سنوي، إضافة إلى الاهتمام المشترك وتطلع كلا الجانبين لبناء هذا التحالف، وسيقوم التحالف على أساس اتفاقية أمنية واقتصادية وسياسية تربط دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ومصر والأردن".

وعلى الرغم من الاختلافات في الأولويات السياسية بين دول "مجلس التعاون"، قال ليندركينغ إن فكرة التحالف تكمن في كونه يبني درعا قويا وصلبا في وجه التهديدات ضد الخليج، ذاكرا إيران والمخاوف السيبرانية والهجمات على البنى التحتية وتنسيق عملية إدارة النزاعات من سوريا إلى اليمن، مؤكدا أن إيران تمثل التهديد الأول على هذه اللائحة.

يقول الخبير في الشؤون الخليجية الدكتور ،وفيق ابراهيم، في تصريحات صحفية "يتناسب هذا التوقيت مع بدء تراجع الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط، وهو تراجع تمركز في الميدان السوري. فخسارة الإرهاب في سوريا الذي كان يستثمر به الأمريكيون بطرق غير مباشرة، هذا التراجع أدى إلى إرباك أمريكي، لإنه بمجرد أن تتمكن الدولة السورية من فرض سيادتها على كامل أراضيها، سينتقل نفوذها ونفوذ حلفائها للإقليم، باعتبار أن سوريا تلعب دورا عربي فاعلا، لذلك قام الأميركيون وهم متوجسون من هذا التراجع، بإرباك الوضع في منطقة إدلب، ثم اعتبروا أن إنشاء حلف عربي ربما يصبح تحالفا مع إسرائيل، وربما مع باكستان أيضا، ولهذا فإن التوقيت بالذات جاء ليسد تراجع النفوذ الأميركي في المنطقة".

وهو بكل تأكيد حاجة أمريكية، يخدم المصالح الأميركية بالدرجة الأولى.