احباط محاولة انقلاب في السودان واعتقال موالين للبشير

اعلنت تقارير اعلامية سودانية عن احباط رابع محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي من الاطاحة بالرئيس حسن البشير في نيسان الماضي

وذكرت المواقع الإلكترونية للصحف السودانية، أن المجلس العسكري الانتقالي، أحبط، اليوم الأربعاء، محاولة انقلاب واعتقلت عشرات الضباط رفيعي المستوى وقيادات إسلامية من رموز النظام السابق، من المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب الجديدة..

وأشارت إلى أن المحاولة قادها منسوبيين للحركة الإسلامية السياسية داخل الجيش السوداني..وتم اعتقال رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، فضلاً عن القياديان علي كرتي والزبير أحمد الحسن.

وبحسب ما اوردت المعلومات السودانية فقد تم ضبط أدلة دامغمة مع المتهمين حول تحركات قاموا بها لإحداث إنقلاب..

وتعد هذه رابع محاولة انقلاب فاشلة منذ عزل البشير، وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، أحبط المجلس العسكري المحاولة الانقلابية الثالثة التي دبرها ضباط متقاعدون وآخرون في الخدمة، يتبعون تنظيم الحركة الإسلامية الإخوانية.وفي 18 مايو/أيار الماضي، كشفت وسائل إعلام سودانية عن أن قوات الأمن أحبطت أول محاولة انقلاب بعد عزل الرئيس البشير، كان وراءها ضباط متقاعدون.