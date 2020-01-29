احتراق ناقلة نفط قبالة سواحل الامارات تزامنا مع هجوم حوثي

كشف جوشوا فراي، المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية المتمركز في البحرين، أنه على دراية بحادث احتراق ناقلة قبالة ساحل إمارة الشارقة، مؤكدا أنه يتابع الوضع.

ولم تصدر السلطات الإماراتية أي تصريح حول الحادثة.

ولم تعرف اسباب الحريق الذي يتزامن مع هجمات شنتها قوات الحوثيين على قواعد عسكرية سعودية ومواقع لشركة ارامكو

من جهته أعلن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الأربعاء، ورود تقارير حول احتراق سفينة في شمال غرب الإمارات العربية المتحدة، وقبالة سواحل الشارقة تحديدا.

وذكر المركز التابع للقوات البحرية الملكية أن الحادثة "الفردية" لم يتم التأكد منها بعد، ولم يتم تصنيفها على أنها "تهديد" للملاحة.

وأوصى المركز السفن المتنقلة في المنطقة بتوخي الحذر، في حال صحت التقارير.

وانتشرت مقاطع فيديو أظهرت سفينة وهي تحترق.