"احتراما لمكانة نصر الله".. إيران تقرر تسليم السجين زكا لحزب الله 

نقلت وكالة أنباء فارس عن مصدر مجهول قوله يوم الاثنين إن إيران ستسلم جماعة حزب الله نزار زكا، وهو مواطن لبناني يحمل إقامة في الولايات المتحدة، بعد أن اعتقل عام 2015.

وقال المصدر للوكالة ”الخطوة ستتخذ في غضون ساعات“ مضيفا أنها تأتي ”بناء على احترام ومكانة نصر الله“، مشيرا إلى حسن نصر الله أمين عام جماعة حزب الله.

وقال مسؤول أمني كبير إن اللواء عباس إبراهيم مدير عام مديرية الأمن العام كان في طهران للتفاوض على إطلاق سراح زكا مشيرا إلى أن الخطوة ستتم الاثنين أو الثلاثاء.

وزكا خبير في تكنولوجيا المعلومات ولديه تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة وحُكم عليه في 2016 بالسجن عشر سنوات في إيران ودفع غرامة 4.2 مليون دولار ”لتآمره على الدولة“.

ودعا مسؤول حكومي إيراني زكا لإيران في 2015 لكنه اختفى بعد حضور مؤتمر في طهران وأعلنت وسائل إعلام رسمية في وقت لاحق من ذلك العام أن له صلات بالجيش والمخابرات في الولايات المتحدة وأن الحرس الثوري اعتقله.