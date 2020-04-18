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احتفل عروسان فلسطينيان بزواجهما وهما يرتديان كمامة في ظل أزمه كورونا

منشور 18 نيسان / أبريل 2020 - 02:00
احتفل عروسان فلسطينيان بزواجهما وهما يرتديان كمامة في ظل أزمه كورونا

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