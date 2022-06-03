احتكاك بين جنود إسرائيليين ولبنانيين على الحدود

قالت وسائل اعلام ان جنودا لبنانيين اشهروا اسلحتهم الجمعة، في وجوه عناصر من الجيش الاسرائيلي بعد دخولهم الى منطقة كروم الشراقي الجدودية قرب السياج الفاصل، واجبروهم على الانسحاب من المنطقة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه خلال نشاط للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، وقف جنود الجيش اللبناني أمام القوات ووجهوا أسلحتهم نحوهم.

وذكرت أن "عناصر الجيش الإسرائيلي الذين تواجدوا في المنطقة هم طلاب في دورة ضباط مشاة، وانتهى الاحتكاك بين الجنود على جانبي الخط الحدودي دون وقوع إصابات".

بدورها أفادت قناة "المنار" التابعة لحزب الله بأن "جنودا من الجيش اللبناني ومن الجيش الإسرائيلي أشهروا الأسلحة على بعضهم بعد دخول دورية إسرائيلية راجلة إلى منطقة كروم الشراقي قرب السياج الفاصل على الحدود بين لبنان وفلسطين، ثم انسحب عناصر الجيش الإسرائيلي من المكان".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيشين اللبناني أو الإسرائيلي حول ما أعلنته الإذاعة.

ولا توجد علاقات بين إسرائيل ولبنان، ويعتبر البلدان في حالة "عداء"، حيث يقوم كل جيش بحماية حدوده منعا لأي محاولات تسلل.‎