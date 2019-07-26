اردوغان: صبرنا بدأ ينفذ على جرائم اسرائيل في فلسطين

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لم تقبل أبدا البقاء صامتة حيال "إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل في فلسطين".

وقال اردوغان امام اجتماع رؤساء فروع حزب "العدالة والتنمية" في الولايات التركية أن "تركيا تقف ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل".

وتحتل اسرائيل فلسطين منذ العام 1948 وقد ارتكبت مئات المجازر والانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني والانسانية واقدمت على اعمال يندي لها الجبين ويبدو ان صبر الرئيس التركي قد بدأ يزول

وقال اردوغان : "يدمرون قيمهم بأيديهم من صموا أذانهم لآهات الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم فوق رؤسهم بالقدس الشرقية وأُجبروا على الجوع في قطاع غزة، ومن يشجعون أولئك الذين لا يحترمون حرمة المسجد الأقصى".