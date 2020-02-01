اردوغان طلب من الجزائر وثائق المجازر الفرنسية

نددت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول قضية الذاكرة الوطنية.

وجاء في البيان "فوجئت الجزائر بتصريح أدلى به رئيس جمهورية تركيا، السيد رجب طيب أردوغان، نسب فيه إلى السيد رئيس الجمهورية حديثا أخرج من سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر".

وأضاف "بداعي التوضيح، تشدد الجزائر على أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية التي لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري، هي مسائل جد حساسة، لا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها".

وكان الرئيس التركي قد كشف في تصريحات، أمس الجمعة، أنه طلب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تسليمه وثائق تخص المجازر الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية للجزائر، حسب ما نقلته وسائل الإعلام التركية.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه الجمعة، أمام قيادات حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة: "لقد أبلغت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن رئيس فرنسا ماكرون لا يعرف شيء عن هذه المجارزة وسأقدم له هذه الوثائق لأنهم قاموا بهذه المجازر في الماضي بالجزائر".

وأضاف أردوغان أن "الرئيس الجزائري قال لي بأن فرنسا قتلت 5 ملیون جزائري"، مشيرا "علینا أن ننشر هذه الوثائق لیتذكر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده قتلت 5 ملايین جزائري".