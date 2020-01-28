اردوغان يتهم حفتر بالسعي للحرب وموسكو تدعو لاجتماع اللجنة العسكرية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن خليفة حفتر غير مهتم بالحل السياسي في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال، في العاصمة داكار.

وأوضح أردوغان أن حفتر يستعين بعناصر من مجموعة "فاغنر"، والجميع يعلم من يقف وارءه، إنهم مرتزقة".

وشدد الرئيس التركي على أن حفتر لا يتمتع حاليا بأية صفة أو منصب رسمي في ليبيا وعلى صعيد المجتمع الدولي".

الى ذلك أكد ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ضرورة عقد اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) بخصوص ليبيا في أقرب وقت.

وفي تصريحات صحفية لبوغدانوف في العاصمة موسكو، أشار إلى ضرورة وقف الاشتباكات في ليبيا وتحقيق الحوار بين الأطراف.

وشدّد على أهمية توافق وجهات الرأي على إنهاء الأزمة في ليبيا، وعلى أولوية تحقيق التواصل بين الأطراف.

وذكر أنّ وقف إطلاق النار في ليبيا مطبق، على الرغم من وقوع بعض الخروقات.

تجدر الإشارة أنّ العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم الجيش الليبي، أعلن الأحد الماضي في بيان، أن ميليشيات حفتر نفذت هجوما بريا جنوب مصراتة، وتم التصدي له.