اردوغان يدعو مصر لوقف التدخل في ليبيا والقاهرة تؤكد انها تحارب الارهاب

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن "خطوات مصر في ليبيا غير مشروعة"، معلنا عن اتفاق جديد مع حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج وبدعم أممي. من جهتها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان إنها "تعرب عن قلقها الشديد" إزاء استعمال منشآتها النفطية "كمواقع حربية"، مُدينة تمركز مرتزقة مجموعة "فاغنر" والمرتزقة السوريين والجنجويد في منشآتها.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، السبت، عن دهشتها إزاء تصريحات بعض المسئولين الأتراك بشأن طلب جهات ليبية منتخبة دعما مصريا لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي يتم جلبه إلى ليبيا بعد نشره في سوريا عبر الحدود التركية.

وأعلنت الوزارة رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي سواء كان في العراق أو سوريا او ليبيا.

وأبدت الخارجية المصرية تعجبها من مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها.

وأكدت أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.