اردوغان يعد خطة لاعادة اللاجئين السوريين

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرشح للجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية أن حكومته تعمل على إعداد خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد قليل من اعلان المرشح الثالث سنان أوغان دعوه حزبه ومؤيديه لانتخاب الرئيس التركي.

وقال أردوغان في حديث لقناة "تي أر تي خبر" التركية: أن 450 ألف لاجئي سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا، مضيفا أن هناك خطة لعودة مليون لاجئ إلى شمال سوريا مؤكدا إنه "في الوقت القريب سيتم وضع خارطة الطريق لعودة اللاجئين. وسيتم تحليل متى سيكون من الممكن ضمان عودتهم".

وكان كمال كيليجدار أوغلو، الذي ينافس اردوغان على منصب الرئاسة قد اكد على اعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم خلال سنتين في حال انتخابه رئيسا لتركيا، وتشديد الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

" أردوغان على قناة A haber| سحب الجيش التركي من سوريا يعني تدفق مزيد من اللاجئين الى تركيا



ويعني سيطرة التنظيمات الارهابيه على مناطقنا الحدوديه وهذا يعني ان الصواريخ والقذائف ستعود وستمطر المدن الحدوديه التركيه

لذا لن تفلح تلك النطف التي تركب موجة التحريض على اللاجئين pic.twitter.com/OInXKfy9vq — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) May 23, 2023

يشار الى ان عدد اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا يبلغ 3.5 مليون شخص، وفي عام 2022 عاد إلى سوريا نحو 59 ألف لاجئ.

وفي وقت سابق اعرب الرئيس التركي عن ثقته بان الشعب التركي سيعيد انتخابه في الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجري في 28 مايو الجاري، واكد انه سيحصل على رقم قياسي من الاصوات

تركيا.. 11 عضوا مؤسسا رئيسيا في حزب "المستقبل" المعارض الذي يقوده أحمد داوو أوغلو يعلنون استقالاته، قبل قليل، من الحزب: سندعم أردوغان في انتخابات الجولة الثانية ولن نكون إلى جانب أولئك الذين يعدوننا بربيع مزيف. pic.twitter.com/XMI162v6Lk — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) May 22, 2023

وقال اردوغان " لم أساوم السيد سنان أوغان على دعم ترشيحي ، فيما اكد الاخير على أهمية ترحيل عدة ملايين من المهاجرين غير الشرعيين من تركيا، ووضع جدول لإخارجهم، وكذلك الاستمرار في محاربة كل الجماعات الإرهابية.

وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88%.