اسئلة اللغة العربية تقلق الطلبة العراقيين

طمئن وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري ، التلاميذ ، بعد الضجة التي حصلت إزاء اسئلة امتحان مادة اللغة العربية للسادس الابتدائي يوم الإثنين الماضي.

واشتكى الاهالي من صعوبة الاسئلة في امتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، وهاجمو المختصين والمشرفين على وضعها، وناشدو الوزارة، للنظر في "صعوبة" بعض الفروع التي تضمنتها الأسئلة.

وخرج الوزير العراقي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مطمئنا الطلبة والاهالي مؤكدا ان الوزارة ستساعدهم وتتعاون معهم وتكون اليد الحانية عليهم

وقال في تغريدته :

"ابتعدوا عن التفكير بماهية الأسئلة و تركيزها، لأنها وضعت وفق منهجية وزارية تراعي المستويات الذهنية للجميع، واعلموا بأن هناك يداً حانية تعنى بظروفكم المختلفة، كما وجهنا الفاحصين والمدققين بمراعاتكم، كونوا مطمئنين على جهودكم وثابروا فنحن معكم نسير باتجاه واحد وسنعمل على مساعدتكم قدر تعلق الأمر بنا".

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن “صعوبة” أسئلة اللغة العربية لصف السادس الابتدائي.

وفي وقت سابق اكد المتحدث باسم الوزارة كريم السيد "نود أن نبين بأن الأسئلة جميعها من المقررات الدراسية وقد حرصت الوزارة على مراعاة مبدأ العمومية والوضوح والالتزام بالمنهج" كما ان تلك الاسئلة التي اثير الجدل حولها تُراعي الفوارق الفردية بين التلاميذ

ودعا الاهالي واولياء الامور الى عدم التشويش والضغط على التلاميذ "خلال فترة الامتحانات لإدامة تركيزهم واستمرارهم بأداء الامتحانات بكل مثابرة وحماس”. في الوقت الذي اكد اولياء الامور ان أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لصف السادس الابتدائي، بانها "الصعبة والمتشعبة".

