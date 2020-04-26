منشور 26 نيسان / أبريل 2020 - 01:25 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الملك سلمان يأمر برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة تعقيم الكعبة رغم غياب المصلين عنها في رمضان في زمن كورونا.. روبوتس لتوصيل طلبيات المطاعم للمنازل استجابة لدعوة أردوغان.. ملايين الأطفال يحتفلون بعيدهم من الشرفات محتجو لبنان يعودون إلى الشوارع في مواكب سيارات وسط قيود كورونا Loading content ...