استشهاد عامل فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية

تحتجز قوات الاحتلال الاسرائيلي، جثمان عامل فلسطيني، استشهد بإطلاق الرصاص عليه اليوم الأحد، بالقرب من جدار الفصل العنصري في منطقة قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن العامل نبيل أحمد تيسير غانم من سكان نابلس استشهد برصاص الاحتلال أثناء محاولته الدخول عبر بوابة "جلجولية"، ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمانه في مستشفى مئير في كفار سابا داخل أراضي عام 1948.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "فلسطينيا قتل بنيران الجيش أثناء محاولته عبور الجدار الفاصل في منطقة قلقيلية".

ومساء أمس السبت، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز في حارة جابر، شرقي مدينة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية،، أن عددا من مستوطني "كريات أربع" المقامة شرقي مدينة الخليل في الضفة الغربية، هاجموا منازل المواطنين وشتموهم بألفاظ نابية.

وعقب تصدي المواطنين الفلسطينيين لهم داهمت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام عليهم، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.

ومن جانبها، أكدت وكالة شهاب منع مستوطنين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في منطقة الطيبة في بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وهاجم عدد من المستوطنين المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم ومزروعاتهم في المنطقة الواقعة بالضفة الغربية، ومنعوهم من القيام بأعمالهم، بحماية الجيش الإسرائيلي التي أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتدوا الأسبوع الماضي على المواطنين الفلسطينيين خلال وقفة احتجاجية في المنطقة نفسها، ضد الاستيلاء على 500 دونم من أراضيهم.