استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في جنين

استشهد شاب فلسطيني، الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية المحتلة، فيما شنّت طائرات حربية إسرائيلية، فجرا، غارات عدة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى سماع أصوات انفجارات ضخمة.

واستشهد، الشاب الفلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين، شمالي الضفة.

وقال مصدر طبي في مستشفى خليل سليمان، الحكومي في مدينة جنين، إن شابا وصل للمستشفى مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي، توفي خلال محاولة إنقاذ حياته.

واندلعت مواجهات في المدينة، عقب هدم قوة إسرائيلية منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية، أحمد القمبع.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان.

وهدم جيش الاحتلال منزل "القمبع" للمرة الثانية، بعد أن أعيد بناءه مؤخرا، حيث هدم في العام 2018.

غارات وتقليص لمساحة الصيد

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدة صواريخ عدة مناطق غير معلومة في قطاع غزة، حيث استهدف منطقة غير مأهولة شرق مدينة رفح، وأخرى في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وثالثة في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وفي جانب متصل، قرر الاحتلال الإسرائيلي تقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 15 ميلا إلى 10 أميال، وذلك لفترة غير محددة، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أنه "تم رصد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، ونتيجة لذلك تم تفعيل الإنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط".

وتسود حالة غضب وغليان شعبي فلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة كافة، ورفض فصائلي ورسمي فلسطيني لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزعومة، التي أعلن عنها مساء الثلاثاء الـ28 كانون الثاني/ يناير 2020، في مؤتمر مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في منطقة الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".