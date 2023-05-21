استقالة مفاجئة لـ علي شمخاني مهندس العلاقات السعودية – الإيرانية

اكدت مصادر اعلامية ايرانية ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني قد استقال من منصبه في مرحلة حساسة وهو مهندس العلاقات الايرانية السعودية والرجل الاكثر قبولا في الرياض

ويوم الاحد كتب شمخاني على صفحته بموقع تويتر بيت شعر للشاعر محتشم كاشاني، يقول فيه:



الكلام الذي قيل وسمع خلف الحجاب انتقل وانتشر في النهاية عبر الرموز والايماءات.



واكدت وكالة "نور نيوز" التابعة للمجلس استقالة الرجل بعد عشر سنوات قضاها في منصبه، وقد استنجدت به القيادة الايرانية مؤخرا لاعادة ترتيب اوراق العلاقات الايرانية السعودية حيث سجل نجاحا كبيرا وصل الى اعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين

ومثل شمخاني بلاده في حوار عميق مع الصين خلال التمهيد للحوار مع السعودية، واتبع ذلك زيارتين إحداهما للأمارات العربية المتحدة والأخرى للعراق، ووقع خلالهما اتفاقات مع مسؤولي البلدين.



من هو الادميرال علي شمخاني؟

الادميرال علي شمخاني ذا اصول عربية فهو ابن الأهواز العربية

يعرف انه مهندس العلاقات الإيرانية العربية

شغل منصب قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني إبان الحرب العراقية- الايرانية.

تولى وزارة الدفاع في عهد حكومة محمد خاتمي.

تولى منصب نائب القائد العام لفيلق الحرس الثوري، في الفترة الممتدة بين 1981-1989.

بعد وفاة آية الله الخميني، انتقل شمخاني بأمر من علي خامنئي إلى صفوف القوات المسلحة الإيرانية، كقائدًا للقوة البحرية للجيش الإيراني في عهد حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني (1988-1997) حيث تولى مهمة تحديث العقيدة القتالية والمعدات الخاصة للقوتين البحريتين في ايران.

حصل على وسام الشرف من الملك السعودي آنذاك عبدالله بن عبد العزيز بعد توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين من أبرز نقاط العطف في العمل السياسي والدبلوماسي لهذه الشخصية المؤثرة في الدبلوماسية الإيرانية وذلك في العام 2000

وفق تقارير فان القيادة الايرانية كانت تستعد لتكليف شمخاني مسؤولا للملف النووي الايراني ليقود المفاوضات مع الدول الغربية والولايات المتحدة نظرا للنجاحات التي حققها في محافل موازية

