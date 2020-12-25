استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة جنوبي العراق

تصاعدت حدة الهجمات ضد قوات التحالف الدولي خلال الأيام القليلة الماضية، والقوات الأمريكية بشكل خاص، حيث تعرضت إلى عدة هجمات مماثلة في المحافظات الجنوبية.

انفجرت عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا لقوات التحالف الدولي في محافظة الديوانية جنوبي العراق، وفق ما أعلنته خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الجمعة.

وقالت الخلية في بيان إن ”عبوة ناسفة انفجرت بآلية تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية“.

وأضافت أن ”الحادث وقع على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية“، مشيرة إلى ”إصابة سائق الآلية، فضلا عن أضرار مادية.

وتصاعدت حدة الهجمات ضد قوات التحالف الدولي خلال الأيام القليلة الماضية، والقوات الأمريكية بشكل خاص، حيث تعرضت إلى عدة هجمات مماثلة في المحافظات الجنوبية.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء هجمات تستهدف قواعدها وقواتها العسكرية في العراق.

