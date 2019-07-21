اسرائيل تعلن استضافة وفد إعلامي عربي يضم صحافيين سعوديين وعراقيين

أعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية الأحد، انها ستستضيف هذا الاسبوع، ولأول مرة، ستة صحافيين عربا بعضهم من السعودية والعراق.

ونوهت الوزارة الى ان هذا التطور يأتي وسط تصاعد مساعي التطبيع بين دول عربية واسرائيل. وقالت في بيان ”البعثة الصحافية ستقوم بزيارة متحف الكارثة اليهودية في القدس المحتلة والبرلمان الإسرائيلي(الكنيست) وأماكن مقدسة في القدس".

ومن المخطط حسب البيان ان يلتقي الوفد مع جهات إسرائيلية رسمية كأعضاء كنيست وموظفين في وزارة الخارجية وبعض الجامعات. كذلك قالت الخارجية إن الصحافيين العرب المطبعين سيتجولون في شمال البلاد خاصة في مدينتي حيفا والناصرة بعد زيارتهم تل ابيب.

ونوهت الخارجية الإسرائيلية إلى ان الوفد الصحافي هو مبادرة لقسم العلاقات العامة في الوزارة وأعلنت أن الهدف من الزيارة رسميا إطلاع الصحافيين القادمين من دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل على موقف الأخيرة حيال قضايا سياسية وجيو سياسية وكذلك إتاحة فرصة للنظر المباشر على الإسرائيليين بكل تشكيلاتهم ومشاهدها.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الكشف عن اسماء الصحافيين المذكورين مكتفية بالقول إنهم من مصر والأردن وكردستان والسعودية والعراق. حسن كعبية العامل في مكتب الناطق بلسان الخارجية الاسرائيلية علل عدم الكشف عن هوية الصحافيين المطبعين بالقول ان من شان الكشف عن هويتهم ان ” يخرب بيوتهم “

