اسرائيل تغلق الاقصى وتعلن اقامة علاقات مع 6 دول اسلامية في الخفاء

عدوانية إسرائيل زادت نتيجة التشجيع الأمريكي

في تصعيد خطير، طلبت القوات الإسرائيلية من المرجعيات الدينية مغادرة المسجد الأقصى مهددة باستخدام القوة ضد رجال الدين واكد رئيس حكومة الاحتلال ان كيانه يقيم علاقات مع 6 دول اسلامية

ادانة تركية

دان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء، الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وقال تشاووش أوغلو: "ينبغي أن نقول قف لهذا التهور الإسرائيلي".

وأضاف وزير الخارجية التركي أنه لا يمكن قبول التهورات الإسرائيلية التي تطال الأماكن المقدسة وعلى العالم بأسره أن يعرب عن رفضه لذلك.

وأكد الديبلوماسي التركي أن عدوانية إسرائيل زادت نتيجة التشجيع الأمريكي.

وأفاد تشاووش أوغلو بأن أنقرة ستواصل الحديث عن كافة الانتهاكات، مشددا على أنه لا يمكن التخلي عن القضايا المقدسة والوطنية.

وفي تصعيد خطير، أخلت السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك من كافة الموظفين والمصلين وطلبة المدارس الشرعية، وأوصدت كافة أبوابه.

وقالت دائرة الأوقاف في القدس، اليوم، إن أعدادا كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى واعتدت على من فيه بالضرب بعد اندلاع حريق في غرفة تابعة للشرطة في المسجد.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن زجاجة حارقة ألقيت على الغرفة التي تبعد عدة أمتار عن قبة الصخرة مما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وأضافت أنها اعتقلت مشتبها به.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من الغرفة ومطاردة قوات الأمن الإسرائيلية للمصلين في ساحات الأقصى والقبض على عدد منهم.

انتهاكات اسرائيلية

وقالت دائرة الأوقاف في القدس إن إعدادا كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى واعتدت على من فيه بالضرب بعد اندلاع حريق في غرفة تابعة للشرطة في المسجد.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن زجاجة حارقة ألقيت على الغرفة التي تبعد عدة أمتار عن قبة الصخرة مما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وأضافت أنها اعتقلت مشتبها به.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من الغرفة ومطاردة قوات الأمن الإسرائيلية للمصلين في ساحات الأقصى والقبض على عدد منهم.

هذا وأخلت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من كافة الموظفين والمصلين وطلبة المدارس الشرعية، وأوصدت كافة أبوابه.

إلى ذلك، قال القائم بأعمال قاضي القضاة الشيخ واصف البكري: "لقد حرصت أنا ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، وعدد من موظفي الأوقاف على البقاء داخل الأقصى وتواجدنا داخل مكتب القبة النحوية، لكن الشرطة كانت تقتحم المكان عدة مرات وتطالبنا بإخلائه بأمر وبقرار من قائد شرطة القدس، مهددة باستخدام القوة".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تريد إخلاء المسجد الأقصى من كافة المسؤولين والموظفين والمصلين، لافتا إلى أن الجنود اعتدوا على المصلين والمسؤولين بالضرب المبرح المقصود.

من جهتها، أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى، محذرة من التداعيات التي يتسبب بها هذا التصعيد العدواني ضد المواطنين الفلسطينيين والمصلين داخل المسجد الأقصى، والاعتداء من قبل الجنود على النساء داخل قبة الصخرة المشرفة.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع التصعيد في المسجد الأقصى نتيجة إمعان القوات الإسرائيلية وقطعان المستوطنين في انتهاك حرمة المسجد واستفزاز مشاعر المسلمين، وذلك من خلال الاقتحامات وانتهاك حرمة الشعائر الدينية.

وأكدت الرئاسة أن محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع الجهات كافة ذات العلاقة، وتحديدا مع الأردن للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا التصعيد الخطير.

نتنياهو: اقمنا علاقات مع 6 دول اسلامية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إن لإسرائيل علاقات مع 6 دول إسلامية مهمة كانت معادية لها في السابق، حسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

واعتبر نتنياهو خلال فعالية إحياء ذكرى رئيس الحكومة الأسبق ليفي أشكول، أن تلك العلاقات مع الدول الإسلامية "بشائر مهمة لا مثيل لها.. إسرائيل تدفع بعملية الاعتراف بها والتفاهم مع باقي جيرانها.. ومع أجزاء واسعة في العالم العربي والإسلامي.. تجري في الخفاء".

وقال نتنياهو أيضا إن ذلك "جزء من الثورة التي نقوم بها في العالم العربي والإسلامي، وستكون هناك بشائر كبيرة، ودول أخرى".

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت أغلقت فيه السلطات الاسرائيلية المسجد الأقصى بعد مزاعم بإلقاء زجاجة حارقة على مركز للشرطة.

وقالت دائرة الأوقاف في القدس إن إعدادا كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى واعتدت على من فيه بالضرب بعد اندلاع حريق في غرفة تابعة للشرطة في المسجد.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من الغرفة ومطاردة قوات الأمن الإسرائيلية للمصلين في ساحات الأقصى والقبض على عدد منهم.