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اسرائيل تلغي مشاركتها بمعرض ايدكس في الامارات

منشور 15 شباط / فبراير 2021 - 01:12
الحظر الذي فرضته إسرائيل في 26 يناير/ كانون الثاني، على السفر الجوي الدولي، والذي لا يزال ساريًا
الحظر الذي فرضته إسرائيل في 26 يناير/ كانون الثاني، على السفر الجوي الدولي، والذي لا يزال ساريًا

الغت اسرائيل مشاركتها في معرض الدفاع الدولي (آيدكس)  الذي تستضيفة دولة الامارات العربية المتحدة الاسبوع المقبل بحجة وجود حظر على السفر والتنقل الجوي المفروض لمكافحة فيروس كورونا.

كان من المقرر أن تشارك عشرات الشركات الدفاعية الإسرائيلية في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي، في الفترة من 21-25 فبراير/ شباط، وهي المشاركة الأولى، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في سبتمبر/ أيلول 2020.

 

واعلن المسؤولون السبب، إلى الحظر الذي فرضته إسرائيل في 26 يناير/ كانون الثاني، على السفر الجوي الدولي، والذي لا يزال ساريًا، بينما تكافح للتصدي لتزايد تفشي وباء كورونا.

كان من المفترض أن تشارك العشرات من شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في المؤتمر الذي سينظم على مدار 4 أيام في أبو ظبي.

اتفاقية دفاع مع اسرائيل

يذكر ان معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس”، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك”، قد وقّع  تفاقية مع معرض الدفاع والأمن الإلكتروني في إسرائيل “آي إس دي إي إف”، لتنظيم مشاركة إسرائيل في المعرض لأول مرة.
وبموجب الاتفاقية، حسب بيان مشترك أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، في وقت سابق يتولى معرض “آي إس دي إي إف” مهام تشييد وتنظيم واستضافة الجناح الإسرائيلي في “آيدكس” الذي ينعقد في الفترة بين 21 – 25 فبراير/شباط 2021، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

سيقوم المعرض الإسرائيلي بالترويج لمعرض “آيدكس” بشكل حصري لشركات الدفاع والأمن والتكنولوجيا الإسرائيلية.

شركات دفاعية كبرى
ويستضيف معرض “آي إس دي إي إف” عادة كبرى الشركات الإسرائيلية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن الإلكتروني، مثل “أو إس جي” و”آي دبليو آي” و”إن إس أو جروب” و”سكايلوك” و”إلسايت”.

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