اسرائيل تنفي تورطها في اختراق تطبيق واتساب

رفعت واتساب دعوى الثلاثاء ضد شركة "إن.إس.أو جروب" الإسرائيلية واتهمتها بأنها ساعدت جواسيس حكوميين في موجة اختراق شملت أهدافها دبلوماسيين ومعارضين سياسيين وصحفيين ومسؤولين حكوميين كبارا.

قال وزير بمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الجمعة إن الحكومة ليس لها علاقة بما تردد بشأن اتهام مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية للمراقبة باختراق تطبيق واتساب.

وقال زئيف إلكين الوزير بمجلس الوزراء الأمني لإذاعة 102 إف إم تل أبيب "إن.إس.أو شركة خاصة تستخدم قدرات يملكها الإسرائيليون، الآلاف في مجال الأمن الإلكتروني، لكن الحكومة الإسرائيلية ليست متورطة هنا، الجميع يفهم ذلك. الأمر ليس متعلقا بدولة إسرائيل".

ورفعت واتساب دعوى يوم الثلاثاء ضد شركة "إن.إس.أو جروب" الإسرائيلية واتهمتها بأنها ساعدت جواسيس حكوميين في اختراق هواتف 1400 مستخدم تقريبا في أنحاء أربع قارات خلال موجة اختراق شملت أهدافها دبلوماسيين ومعارضين سياسيين وصحفيين ومسؤولين حكوميين كبارا.

