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اشتباكات دامية في اصفهان واميركا تطلب جلسة لمجلس الامن

اشتباكات دامية في اصفهان واميركا تطلب جلسة لمجلس الامن
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