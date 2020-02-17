اضرار خلفتها العاصفة "دينيس" في فرنسا وبريطانيا

منشور 17 شباط / فبراير 2020 - 06:41 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند ميسي يفقد سلاحه الحاسم تحت قيادة سيتيين تسريب بيانات حساسة لعشرات الآلاف من السجناء الامريكيين.. والجهات المسؤولة تكتشف الاختراق بعد أسبوعين وفاة "الطفلة المُسنة".. أصغر فتاة مُصابة بمرض "الشيخوخة المُبكرة" اليابان: الاقتصاد يمر بأكبر انكماش منذ 2014 بعد زيادة ضريبة الاستهلاك عمّال أفران الفحم في مصر يمشون على الجمر Loading content ...