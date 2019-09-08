اطلاق صاروخ من قطاع غزة على اسرائيل

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان صاروخا على الاقل اطلق من قطاع غزة مساء الاحد، وسقط في منطقة مفتوحة قرب الحدود مع اسرائيل.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست ان الجيش قال ان صاروخين على الاقل اطلقا من منطقة جباليا في قطاع غزة، وان احدهما سقط في منطقة مفتوحة ولم يتسبب باي اضرار.

واضافت ان صافرات الانذار دوت في المستوطنات المحيطة بالقطاع ما تسبب في حالة هلع في صفوف المستوطنين.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت في وقت متأخر من مساء السبت، عدة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.بعيد تسلل طائرة مسيرة من جنوب القطاع باتجاه المستوطنات.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن طائرة عسكرية، أطلقت النار باتجاه خلية قامت بإطلاق طائرة مسيرة صغيرة من منطقة جنوب قطاع غزة نحو مناطق الغلاف.

وأضاف "لقد قامت الطائرة المسيرة على ما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورًا إلى داخل القطاع.

