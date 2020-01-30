اطلاق صواريخ من غزة على اسرائيل

قالت مصادر فلسطينية ان فصائل المقاومة اطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه دولة الاحتلال ما أدى إلى اصابة اسرائيليين بالكدمات اثناء فرارهم الى الملاجئ وتشغيل صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت المصادر أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين فيما سقط الثالث في منطقة كلية "سابير" قرب مدينة سديروت، ما أسفر عن اندلاع حريق في المكان.

والليلة الماضية، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مواقع في غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".