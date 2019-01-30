اعتقال ابنة زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي

زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي

قالت أسرة الصادق المهدي، أحد أبرز زعماء المعارضة السودانية وآخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في البلاد، إن قوات الأمن اعتقلت ابنته مريم يوم الأربعاء.

وقالت شقيقتها رباح الصادق المهدي لرويترز إن عربتين للأمن وصلتا إلى منزل مريم صباح يوم الأربعاء واعتقلتها بعد يوم من إصدار مدير الأمن والمخابرات السوداني قرارا بإطلاق سراح عشرات المحتجين المعتقلين.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الداخلية للتعليق.

ومريم طبيبة وهي نائبة زعيم حزب الأمة المعارض الذي يرأسه والدها.

ويشهد السودان موجة احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت يوم 19 ديسمبر كانون الأول. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن 45 شخصا على الأقل قتلوا. وتقول الحكومة إن عدد القتلى 30.

وعاد الصادق المهدي إلى السودان الشهر الماضي بعد أن أمضى نحو عام في منفى اختياري ودعا إلى تحول ديمقراطي أمام آلاف من أنصاره.

وأطاح تحالف بين إسلاميين وقادة من الجيش بحكومة المهدي في عام 1989 وما زال هذا التحالف يشكل نواة حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير.