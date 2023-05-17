اعتقال سوري وسعودي تآمرا على مصر

كشفت السلطات المصرية عن مؤامرة كان يديرها مواطنان احدهما يحمل الجنسية السعودية والاخر سوري، كانا يتآمران على الامن الاقتصادي المصري وقد اعتبرت السلطات ما تم كشفه بالمؤامرة الكبرى التي تستهدف البلاد

وفي التفاصيل فقد افادت تقارير اعلامية مصرية ان مواطن سوري قيم في البلاد متهم بالاتجار بالعملة الاجنبية ، قد كشف انه جزء بسيط من مؤامرة كبرى يديرها مواطن سعودي في مصر

وقالت المعلومات الاعلامية المصرية ان الخطوة التي قادت للكشف عن الشبكة بدات باعتقال مواطن سوري الجنسية صاحب مصنع، وآخرين بعد ضبط مبالغ مالية حصيلة تعامله في النقد الأجنبي وتحويله الأموال من وإلى خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية.

فورالقبض عليه اقر المواطن السوري بالتهمة "لاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد" واقر بان المبالغ المالية المضبوطة بحوزته هي ملكه نتيجة عمله في هذا المجال

واقر ان سائق في الشركة اسمه إبراهيم عطا السائق بالشركة يتم تكليفه باستلام الأموال من العملة الوطنية من التجار والمستوردين الراغبين بتحويل أموالهم للخارج بنظام المقاصة لإتمام صفقاتهم.

كما ان هناك 3 اشخاص في دولة الكويت يتسلمون حوالات ومدخرات من المصريين هناك فيما يتم تسليم ذويهم ذات قيمة الاموال بالعملة المصرية، فيما تذهب العملة الصعبة الى شركات ومؤسسات لصالح تجار ومستوردين

وقد اعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع، نجاحها في اعتقال المواطن السوري و4 آخرين في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وأمرت بسرعة القبض على مواطن سعودي اثبتت التحقيقات انه يقود العمليات ويديرها

وقد تم التحفظ على المبالغ المالية وهي عبارة عن 21 ألف جنيه مصري، و7830 دولارا أمريكيا و18 ألف ريال سعودي، و3450 ليرة تركية وذلك بخزينة الإدارة، على ذمة تصرف النيابة العامة.