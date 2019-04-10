اعتقال فلسطينيه بدعوى تنفيذ عملية طعن

اعتادت سلطات الاحتلال على رمي سكينا بجانب اي معتقل او شهيد تقدم على تصفيته- صورة ارشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاربعاء، امرأة فلسطينية على حاجز الزعيم، شرق القدس المحتلة، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وادعت مصادر عبرية، أن جنود الاحتلال أوقفوا حافلة بهدف الفحص، وخلال ذلك أشهرت سيدة فلسطينية داخل الحافلة سكينا في محاولة لتنفيذ عملية طعن، إلا أن الجنود في المكان أطلقوا النار في الهواء واعتقلوا المرأة، دون أن تقع إصابات.

وأفادت تلك المصادر، أن المرأة من سكان محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، وأنه تم نقلها إلى جهاز المخابرات الاسرائيلية للتحقيق معها.

واعتادت سلطات الاحتلال على رمي سكينا بجانب اي معتقل او شهيد تقدم على تصفيته على الحواجز التي تقيمها وتحد من حرية الحركة في فلسطين المحتلة