اغتيال ضابط سوري بالرصاص في دمشق

اعلنت السلطات السورية مصرع ضابط في الجيش النظامي في هجوم مسلح على حاجز عسكري في منطقة قدسيا الجبلية المحاذية للقصر الجمهوري وفي قلب المنطقة الامنية في حادثة لم تشهدها العاصمة منذ سنوات.

وأكدت صفحات يديرها "حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم" أن المقدم "سامر سليمان" قتل في الاعتداء على الحاجز.

وأوضحت صفحة للحزب في ريف دمشق أن "الشهيد تولد بانياس / تالين، ومن سكان مساكن الديماس".

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، أن "الأجهزة المختصة ألقت القبض على مسلح أطلق النار من سيارته على حاجز عسكري" في قدسيا.

وأوضح المصدر للوكالة أن أفراد الحاجز المتمركزين عند مدخل المدينة "اشتبهوا بسيارة نوع "بيجو" فضية اللون، رفضت الوقوف للتفتيش، وأقدم سائق السيارة على إطلاق النار باتجاه عناصر الحاجز".

وأضاف أن أفراد "الأجهزة المختصة تمكنوا خلال فترة قصيرة من إيقاف السيارة وإلقاء القبض على سائقها المسلح مطلق النار".