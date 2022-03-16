اقتراح شراء جزر لإجلاء اليهود إليها خلال الحروب

اقترح مسؤول كبير في الصندوق القومي اليهودي شراء جزر في اليونان لإجلاء اليهود إليها خلال الحروب، بحسب ما كشفته صحيفة اسرائيلية الاربعاء.

وقالت صحيفة "معاريف" أن إيفري شطينر عضو مجلس إدارة شركة "هيمونتا" التابعة للصندوق أنه يسعى من خلال هذا الاقتراح الى ايجاد خيار لإجلاء مواطنين إسرائيليين إليها وإنقاذهم في حال وقوع كارثة أو حرب.

والصندوق اليهودي هو منظمة صهيونية انشئت مطلع القرن الماضي بهدف شراء اراض في فلسطين العثمانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في مجلس الإدارة أن شطينر يواصل الضغط لتنفيذ هذه العملية رغم معارضة باقي الأعضاء.

وقال شطينر في حديثه للصحيفة: "الغرض من الفكرة التي طرحتها هو إقامة قبة حديدية إضافية للشعب اليهودي".

وأضاف "الحديث عن فكرة لمشروع جاء بعد تقارير أجنبية بأن صواريخ يمكنها أن تصيب مناطق إسرائيلية".

وتابع قائلا انه "في حرب لبنان الثانية شهدنا الصواريخ تصل نتانيا، واليوم يمكنها أن تصل جنوبا أكثر"، مشيرا إلى أنه أخد بعين الاعتبار خلال عرضه الفكرة ما يمكن العمل في حال وجود تهديد على قطاع واسع من السكان.

ولفت إلى أنه عرض فكرة الجزر اليونانية لأنها قريبة من إسرائيل، موضحا أن اليونان لديها 40 جزيرة خالية من البشر.

وشدد على أن هذه الخطوة يجب أن تجري بصورة قانونية بموجب القواعد والمعاهدات الدولية وبموافقة كاملة من اليونان، وبحسب تقديراته فإن أسعار هذه الجزر ليست عالية.