الأردن: مصرع قاتل الطالبة الجامعية إيمان ارشيد

أعلنت مديرية الأمن العام الاردنية مساء الأحد، ان قاتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية إيمان ارشيد، توفي بعد إطلاق النار على نفسه إثر محاصرته من قبل الشرطة.

وقال الناطق باسم المديرية انه تم تحديد مكان قاتل الطالبة الجامعية التي قتلت داخل جامعتها. مضيفا أن القاتل اقدم على إطلاق النار على نفسه بعد محاصرته من قبل رجال الأمن.

وأشار إلى أن المديرية ستفصح عن مزيد من التفاصيل لاحقا.

وتوفيت إيمان داخل جامعتها في شمال عمّان بعد أن أطلق القاتل عيارات نارية باتجاهها وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الخميس الماضي.

قاتل إيمان ارشيد بعد اطلاق النار على نفسه ووفاته بعدما حاصرته الشرطة

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات قرر حظر النشر في قضية "مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية".

وطلب القاضي السلامات من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.