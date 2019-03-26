الأردن يُوافق على إعادة تشغيل المنطقة الحرة مع سورية

أنشئت المنطقة الحرة بين سوريا والأردن على مساحة 6500 دونم من الأراضي الأردنية

وافقت وزارة الداخلية الأردنية على إعادة تفعيل وتشغيل المنطقة الحرة المشتركة بين سوريا والأردن.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن مدير المنطقة الحرة، خالد الرحاحلة، اليوم الثلاثاء، قوله إن الإدارة استلمت المنطقة الحرة، أمس، بقرار من وزارة الداخلية الأردنية، التي اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإعادة تفعيل المنطقة.

وكانت الحكومة الأردنية أغلقت المنطقة الحرة السورية- الأردنية، في تشرين الأول 2015، بشكل نهائي بسبب الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين، وبعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي.

ويجري العمل حاليًا بين فريق مشترك، مكون من 31 موظفًا أردنيًا و34 سوريًا، لتقييم المنشآت في المنطقة الحرة وإعادة تأهيلها وصيانتها، بحسب الرحاحلة، على يبدأ العمل بها رسميًا مطلع نيسان المقبل.

وأنشئت المنطقة الحرة بين سوريا والأردن على مساحة 6500 دونم من الأراضي الأردنية، وتمتد على طول معبر جابر- نصيب الحدودي، وتخضع للقوانين الاقتصادية النافذة في الدولة السورية بموجب اتفاقية بين البلدين.