"الأمة" الكويتي: "صفقة القرن" مرفوضة

أعرب مجلس الأمة الكويتي عن رفضه وتنديده بخطة السلام الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا الحكومة إلى الاستمرار في الموقف الرافض للمشروع “الذي يتضمن تنازلا مرفوضا عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمة تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة المجلس التكميلية الأربعاء أثناء النظر في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن التداعيات الخاصة بخطة السلام الأمريكية وبيان موقف مجلس الأمة الكويتي منها.

ودعا مجلس الأمة إلى موقف رسمي عربي وإسلامي ودولي، مشددا على رفضه “الصفقة الخاسرة” ودعمه لثبات ورباط الشعب الفلسطيني في أرضه المباركة.

وأكد المجلس أهمية تكاتف الجهود الشعبية والوطنية العربية والإسلامية في نصرة الشعب الفلسطيني وتعريف شعوب العالم الحرة بالجرائم المتواصلة والانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال.

وأشاد بالموقف المبدئي للقيادة السياسية الكويتية وعلى رأسها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من القضية الفلسطينية وكل الحكومات والبرلمانات التي اتخذت مواقف مناهضة “لما يسمى بصفقة القرن”، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر عدلا وإنصافا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد رئيس مجلس الأمة، في كلمة له بعد تلاوة البيان، أن موقف أعضاء مجلس الأمة الواضح من هذه القضية سيترجم في اجتماع طارئ لاتحاد البرلمانات العربية سيعقد في العاصمة الأردنية عمان يوم السبت المقبل.