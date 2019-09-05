الأمن الأردني يفرق مظاهرة للمعلمين بالمدمع.. ويتسبب بأزمة في شوارع العاصمة

استخدمت قوات الأمن والدرك الأردنية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة ينظمها المعلمون في منطقة الدوار الرابع، اليوم الخميس.

وحشدت السلطات الأردنية منذ الصباح أعدادا كبيرة من أفراد الأجهزة الأمنية، على الطرق الخارجي لمنع وصول المعلمين الأردنيين من كافة محافظات المملكة إلى العاصمة عمان، للمشاركة في الاعتصام النقابي أمام مقر الحكومة، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية للمعلمين.

وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، استعداده للحوار مع المعلمين والاستماع لمطالبهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرزاز ومدراء الأجهزة الأمنية عقدوا اجتماعا اليوم بمركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام.

وقد تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين الحكومة، ممثلة بوزارتي التربية والتعليم والداخلية من جهة، وبين نقابة المعلمين من جهة أخرى، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية، التي ينوي المعلمون تنفيذها اليوم قرب الدوار الرابع للمطالبة بصرف علاوة مهنة بنسبة 50%.

وشدّدت الحكومة في بيان صحفي اليوم الخميس التزامها بالحوار، وحرصها على التفاعل مع مطالب نقابة المعلّمين؛ مع مراعاة المصلحة الوطنيّة، وعدم الإضرار بحقّ الطلبة في التعليم، فيما لوحت نقابة المعلمين بتنفيذ إضراب عام الأحد المقبل احتجاجا علىمنع قوات الدرك وصول المعلمين الى الدوار الرابع .

وأوضح البيان أنّ الحكومة عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجلس النقابة للوصول إلى حلول بشأن المطالب التي تطرحها، وتمخّض عنها التوافق على إقرار نظام مزاولة المهن التعليميّة الذي يتيح علاوات تصل إلى 250% مقترنة بنوعية الأداء، وقد صادق عليه مجلس النقابة السابق، مؤكّدة التزامها بتطبيق هذا النظام الذي يعتبر وثيقة قانونية ملزمة.

وأكّد البيان حرص الحكومة على تحسين واقع البيئة التعليميّة والتربويّة، للطلبة والمعلّمين على حدّ سواء، لكنّها في المقابل لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون في حال المساس والإضرار بالعمليّة التعليميّة أو الخدمات والمرافق العامّة.

وحذّرت الحكومة من أيّ محاولة لاستغلال اعتصام المعلّمين لصالح أجندات أو مصالح خارج نطاق مطالب النقابة، بعيداً عن أولويات تحسين العمليّة التعليميّة والتربويّة.

ونقل المعلمون عن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة قوله إن النقابة ستعلن إضرابا عاما في جميع مدارس المملكة الأحد المقبل ردا على ما وصفه تصعيدا من قبل الحكومة تمثل في منع وصول المعلمين الى الدوار الرابع.









