الأمير متعب مع بن سلمان بأول ظهور منذ إطلاق سراحه (فيديو)

الأمير متعب مع بن سلمان بأول ظهور منذ إطلاق سراحه

بث التلفزيون السعودي الرسمي، السبت، لقطات للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني السابق، بصحبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يأتي ذلك في أول ظهور إعلامي للأمير متعب منذ إعفائه من منصبه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإطلاق سراحه أواخر الشهر نفسه بعد أن كان موقوفًا مع عدد من الأمراء والمسؤولين بشبهات تتعلق بـ”الفساد”.

جاء ذلك خلال رعاية بن سلمان، مساء اليوم، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمنطقة الجنادرية في الرياض.

كما بثت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صورا جمعت الأميرين، ونشرت في خبرها أن الأمير متعب كان من بين مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وظهر في الفيديوهات والصور، التي تم بثها، حديث بين بن سلمان والأمير متعب تخلله ابتسامات متبادلة.

ويعد هذا أول ظهور للأمير متعب بن عبدالله منذ أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإعفائه من منصبه، كوزير الحرس الوطني.

وعقب إعفائه تم اعتقاله في اليوم نفسه، مع أمراء آخرين ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين بموجب أمر من لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، التي تم تشكيلها في اليوم ذاته.