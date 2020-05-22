  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الإعصار أمفان ينشر الدمار على ساحل شرق الهند وبنغلاديش

الإعصار أمفان ينشر الدمار على ساحل شرق الهند وبنغلاديش

منشور 22 أيّار / مايو 2020 - 12:23
الإعصار أمفان ينشر الدمار على ساحل شرق الهند وبنغلاديش

© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...