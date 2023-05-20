الائتلاف السوري المعارض يدين حضور الاسد اجتماع القمة العربية

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دان الائتلاف السوري المعارض، مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية واستقباله في الرياض واعتبر ان تلك الخطوة تجاوز لتضحيات السوريين.

وحضر الرئيس السوري بشار الاسد اجتماع القمة العربية لاول مرة منذ 12 عاما، بعد ان رفع وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم التحضيرية الحظر عن مشاركة سورية والسماح له بالعودة ليشغل كرسي بلاده منذ 12 عاما ، شغلها خلال تلك المدة الائتلاف السوري المعارض عدة مرات

وقال الائتلاف في تغريده له على صفحته في فيسبوك، أن “استقبال مجرم الحرب بشار الأسد لحضور القمة العربية مكافأة له على ما اقترفه من جرائم بحق الشعب السوري”.

وأضاف أنه “تجاوز لتضحيات السوريين لأكثر من 12 عاماً، وتناسٍ للضحايا الذين ينتظرون تحقيق العدالة، وتخلٍ عن الشعب السوري الثائر المطالب بالحرية”.

وفي وقت سابق هاجم مئات النشطاء السوريين المعارضين القمة العربية واعتبروها تاجرت بدماء الشعب السوري التي سالت على مدار 12 عاما من الثورة ضد الاسد

وحظي الائتلاف السوري منذ بداية الثورة السورية عام 2011 بدعم من دول الخليج خاصة السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة بالاضافة الى دعم الدول الغربية .

ومع بداية الانفتاح العربي على نظام الاسد تحدث بيان للائتلاف عن مرعاته للظروف الدولية والاقليمية الجيدية التي تشهدها المنطقة خالقا مبرر للدول التي ذهب للحوار مع الاسد، الا انه في ذات الوقت اكد على موقفه الثابت من رفض الحوار مع رأس النظام قبل تلبية المطالب الشعبية والدولية والموضوعية التي دفعت للقيام بالثورة

