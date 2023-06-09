الاباحية جينا جيمسون تتزوج صديقتها جيسي لوليس

اعلنت نجمة الافلام الاباحية المتقاعدة جينا جيمسون الخميس، زواجها من صديقتها جيسي لوليس خلال حفل زفاف حميم اقيمت مراسمه في لاس فيعاس الشهر الماضي.

وهذه ثالث زيجات جيمسون (49 عاما)، ولكنها الاولى التي تقترن خلالها بامراة.

وقالت النجمة الاباحية السابقة لمجلة بيبول انها وجدت في لوليس البالغة من العمر 40 عاما "الشخص الذي كان ينبغي بحق ان اكون معه دائما".

وكانت جيمسون كشفت لاول مرة عام 2004 انها ثنائية الجنس، لكنها عادت عام 2008 واكدت استقامتها الجنسية.

والخميس قالت لمجلة "بيبول" انها تتساءل لماذا كانت تواعد رجالًا أو تتزوج منهم في الاصل.

واضافت جيمسون، وهي ام لثلاثة اولاد: "انه امر اناني وسئ ان اقول هذا، ولكنني اظن ان القوة الدافعة كانت الاطفال.. والآن بعد أن وجدت نفسي حقًا، أنا فقط أقبل كل ما أشعر به ولا اقوم بدفن كل شيء في داخلي".

والتقت جيمسون ولوليس بعد ان اصبحت الاولى احدى المعجبات بفيديوهات الاخيرة على تيك توك وبدأت تعلق عليها.

ولوليس هي شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومصففة شعر. ولم تكن قد لاحظت جيمسون في البداية.

🚨 | Jenna Jameson marries girlfriend and questions why she ever dated or married men



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وكانت جيمسون مهتمة في ملاحقة لوليس التي كانت على علاقة بامراة اخرى عندم تواصلتا معا اول مرة. ولهذا السبب، تقول لوليس انها لم تتفاعل مع محاولات جيمسون التقرب منها الى ان انتهت تلك العلاقة العام الماضي.

وبدات المراتان تتواعدان منذ كانون الثاني/يناير.

وقالت جيمسون "كنت اعلم انني ساحصل على ما اريده. وكانت تستحق التعب. لكنها ايضا كانت تمثل تحديا وانا يستهويني التحدي، لذلك كنت اعلم انه يتعين علي ان اكذب وانتظر. واخيرا عادت الي".

جرت مراسم الزفاف في 23 ايار/مايو في كنيسة ليتل تشيرش أوف ذا ويست في نيفادا بحضور عدد قليل من المدعوين، فيما يخطط الزوجان لإقامة حفل أكبر مستقبلا.