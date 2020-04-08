الاتحاد الأوروبي: رصدنا معلومات مغلوطة بشأن كورونا مصدرها روسيا

قالت فيرا جوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، إن الاتحاد الأوروبي رصد معلومات مغلوطة بشأن تفشي فيروس كورونا ، مصدرها روسيا.

وأضافت جوروفا أن حملة الاتحاد الأوروبي “إي يو/ فيرساس/ ديسإنفو” أو (الاتحاد الأوروبي ضد التضليل) جمعت بالفعل أكثر من معلومة مضللة على صلة بالكرملين بشأن مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ولم تتحدث جوروفا عن أخبار موجهة من جانب الدولة الروسية بسبب عدم وجود أدلة كافية على ذلك، لكنها قالت إن معلومات كثيرة تحمل وجهة نظر مؤيدة للكرملين حول الفيروس جاءت من روسيا.

وقالت أيضا إن هناك بيانات رسمية من جانب السلطات الروسية تم توجيهها ضد الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن الهدف من تلك البيانات هو “إثارة الخوف والقلق” بين الشعوب. (د ب أ)