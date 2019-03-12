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الاتحاد الاوربي يدرج دولتين خليجيتين على القائمة السوداء

الاتحاد الاوربي يدرج دولتين خليجيتين على القائمة السوداء
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