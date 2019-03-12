الاتحاد الاوربي يدرج دولتين خليجيتين على القائمة السوداء
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، قائمة الأنظمة القضائية غير المتعاونة في القضايا الضريبية
أدرج الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، دولتين خليجيتين وهما الإمارات وسلطنة عمان إضافة إلى 8 دول أخرى على قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في القضايا الضريبية.
واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، قائمة الأنظمة القضائية غير المتعاونة في القضايا الضريبية، وأضاف إليها كل من: أروبا، بربادوس، بليز، برمودا، دومينيكا، فيجي، جزر مارشال، سلطنة عمان ، الإمارات، فانواتو.
لتشمل بذلك القائمة الآن 32 دولة. وقال الاتحاد في بيان، إن هذه الأنظمة القضائية لم تف بالالتزامات التي قطعتها للاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي المتفق عليه.
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