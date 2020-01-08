منشور 08 كانون الثّاني / يناير 2020 - 01:14 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند بدء مراسم دفن قاسم سليماني في مسقط رأسه بكرمان إيران بدأت الجولة الثانية من هجماتها على قواعد أمريكية في العراق سعر برميل النفط يقفز بأكثر من 4.5% بعد الرد الصاروخي الإيراني الاحتفاء بعيد ميلاد السيد المسيح في البحر الميت احتفالات طوائف الأرثوذكس بعيد الميلاد الشرقي Loading content ...