الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوبي قطاع غزة

شنت مقاتلات إسرائيلية، فجر الأربعاء، غارات على مواقع فلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت تقارير أن مقاتلات الكيان الإسرائيلي المحتل قصفت مواقع تتبع للجناح العسكري لحركة حماس، “كتائب القسام”، في محافظة خانيونس، جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ولم يصدر جيش الاحتلال تعقيب فوريا على الغارات، لكنه سبق أن أعلن، فجر الأربعاء، رصده إطلاق 3 قذائف صاروخية، من قطاع غزة.

ولم تعلن أي جهة في قطاع غزة، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من قطاع غزة، غالبًا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية.

ويرد الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع في غزة، يقول إنها تابعة لفصائل فلسطينية في القطاع. (الأناضول)