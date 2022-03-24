الاردن: مكافآت للمبلغين عن المهربين

اعلن مسؤول في دائرة الجمارك العامة الاردنية عن تخصيص الدائرة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن عمليات التهريب في اطار جهودها لمكافحة هذه "الآفة".

وقال مدير مديرية مكافحة التهريب عقيد جمارك رائد الشياب في مقابلة مع موقع "عمون" أنه "من باب التقدير والتحفيز يتم منح المواطن الذي يبلغ عن أي مهربات تضر بالاقتصاد الوطني مكافأة للتشجيع على تعزيز الجهود لمحاربة هذه الآفة"

ودعا الشياب المواطنين إلى "التعاون مع الإدارة وعدم التردد بالإبلاغ عن أي مهربات موجودة بالأسواق".

وكشف المسؤول في دائرة الجمارك عن ان مديرية مكافحة التهريب انجزت خلال العام الماضي "1592 ضبطية، أشهرها خط إنتاج كامل لصناعة الدخان وتعبئة السجائر".

وقال ان خط الانتاج هذا "كان يشكل تهديدا لموارد الدولة المالية من جهة ولصحة المواطن من جهة أخرى وتم السيطرة عليه قبل أن ينتشر ويبدأ بالعمل بالإضافة لضبط ماكنة تعبئة سجائر وماكنة تحميص وقص للتبغ".

وأضاف أنه تم خلال العام الماضي ايضا "ضبط حوالي 800 ألف حبة مخدر بالإضافة الى 36 ألف قطعة سجائر إلكترونية ومستلزماتها كما تم ضبط 220 ألف حبة منشط جنسي مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية أو مقلدة ولها ضرر صحي كبير على صحة المواطن".

واشار الشياب الى انه تم كذلك ضبط "أكثر من 552 ألف قطعة من الملابس المهربة و10 طن ألبسة ستوك تقاس بالوزن و120 ألف زوج أحذية بالإضافة الى 38,248 جهاز كهربائي مختلف وأبرزها كان 650 جهاز خلوي مهرب حديث دخلت إلى المملكة وتم ضبطها".

ونوه إلى أن "جميع ما تم ضبطه هي ضبطيات داخل حدود المملكة وداخل الأسواق والمدن".