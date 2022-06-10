الاردن يسمح بادخال مساعدات انسانية الى مخيم الهول

سمحت السلطات الأردنية، أمس الخميس، بدخول سلع غذائية إلى مخيم الركبان عبر الحدود الأردنية للمرة الأولى منذ سنوات، وما يزال الاردن يمنع اللاجئين من المخيم الدخول الى اراضية اسوة باللاجئين القادمين م المناطق السورية الاخرى لاسباب امنية

وقال رئيس مجلس عشائر تدمر والبادية السورية، ماهر العلي، إن “شاحنتين كبيرتين محملتين بمواد الطحين والسكر والأرز والزيت والغاز دخلت الخميس إلى مخيم الركبان شرق محافظة حمص”، مؤكداً أن “الشحنتين دخلتا بعد توقيع التاجر أحمد الفيحان لعقد مع الجانب الأردني يسمح له بإدخال المواد الغذائية إلى مخيم الركبان لمدة عام كامل”، وفقا لصحيفة العربي الجديد.

وأشار العلي إلى أن “قوات التحالف الدولي المتواجدة في قاعدة التنف العسكرية سهلت وساهمت في إتمام العقد بين التاجر والجانب الأردني، مشترطةً على التاجر بيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة أرخص من السوق كون أهالي المخيم من الطبقة الفقيرة ويعانون من حصار خانق من قبل قوات الحكومة وروسيا وإيران”.

وكان مخيم “الركبان” قد شهد حصاراً خانقاً دام لنحو شهر من قبل قوات الحكومة والقوات الإيرانية، ما تسبب بانقطاع مادة الطحين عن المخيم وتوقف الأفران عن إنتاج الخبز، وشح المواد الغذائية من المخيم بشكلٍ شبه كامل، الأمر الذي دفع العديد من عائلات المخيم إلى مغادرته إلى مناطق سيطرة الحكومة دون وجود أي ضمانات أمنية لعدم تعرضهم للاعتقال.