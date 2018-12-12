الاسبوع في صور-12-12-2018
- سيارات قديمة ملونة تستخدم لنقل السياح في هافانا في كوبا1 من 3
- مزارعون في مسيرة نحو مبنى البرلمان للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعدات الزراعية وانخفاض أسعار منتجاتهم في نيودلهي الهندية2 من 3
- السياح يجلسون أمام موقع الخزينة كجزء من برنامج مدينة البتراء الأثرية للاحتفاء بهذا الصرح العظيم في الليل، وتعزيز السياحة اليه3 من 3
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