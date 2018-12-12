الاسبوع في صور-12-12-2018

سيارات قديمة ملونة تستخدم لنقل السياح في هافانا في كوبا

مزارعون في مسيرة نحو مبنى البرلمان للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعدات الزراعية وانخفاض أسعار منتجاتهم في نيودلهي الهندية