الامم المتحدة تعلن عن عدد القتلى المدنيين نتيجة العملية الروسية في اوكرانيا

اعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن مقتل ما لا يقل عن 953 مدنيا في أوكرانيا، خلال الحرب الروسية الأوكرانية بعد نحو شهر من العملية التي شنها الجيش الروسي

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان الثلاثاء، أنه خلال الفترة ما بين 24 فبراير/شباط الماضي وحتى 22 مارس/ آذار الجاري، قتل ما لا يقل عن 953 مدنيا وجرح 1557 آخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا ارتفاع الضحايا الأطفال إلى 117 قتيلا و155 مصابا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في البلاد.

وأشار بيان النيابة العامة الأوكرانية، أن الأطفال في مدن كييف وخاركيف وتشيرنيهيف كانوا الأكثر تأثرا جراء التدخل العسكري الروسي.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".​​​​​